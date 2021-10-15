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Son Dakika | Daday'da öğrencilere yangın söndürme teknikleri anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Daday'da öğrencilere yangın söndürme teknikleri anlatıldı

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Daday ilçesinde, "Dünya Afet Azaltma Günü" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde, "Dünya Afet Azaltma Günü" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi.

"Dünya Afet Azaltma Günü" etkinlikleri kapsamında, Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde temel afet bilinci eğitimi verildi. Eğitimlerde öğrencilere yangın söndürme ve yangın esnasında tahliye işlemleri anlatıldı. Daday Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta dailk olarak öğrencilere yangın söndürme teknikleri anlatıldı.

Eğitimlerin ardından okula ait siren çalınarak öğretmen ve öğrencilerin toplanma alanına tahliyesi gerçekleştirildi. Yapılan tahliyenin ardından uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - KASTAMONU

Son Dakika | Daday'da öğrencilere yangın söndürme teknikleri anlatıldı

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