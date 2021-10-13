Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sosyal Bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. (2)