Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Sosyal Bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir' - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sosyal Bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenen 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sosyal Bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sosyal Bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sosyal Bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sosyal Bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Sosyal Bilimler her zamankinden daha da önemli hale gelmiştir' - Haberler
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