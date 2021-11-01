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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YURDA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü.

Haber -Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YURDA DÖNDÜ

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YURDA DÖNDÜ

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YURDA DÖNDÜ

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YURDA DÖNDÜ

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YURDA DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda döndü

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