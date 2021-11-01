İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YURDA DÖNDÜ
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü.
Haber -Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.