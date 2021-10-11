Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeşil Kalkınma) Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeşil Kalkınma) Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeşil Kalkınma) Siyasi partilerden özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesimden bu tarihi projeye destek vermelerini bekliyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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