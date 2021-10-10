Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi'nde de en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz"
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi.
ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi. (2)