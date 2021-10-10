Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeşil Kalkınma Devrimi'nde de en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz' - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeşil Kalkınma Devrimi'nde de en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz"

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi.

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle "Gençlerle Buluşma Programı" gerçekleştirdi. (2)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Kalkınma Devrimi'nde de en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Kalkınma Devrimi'nde de en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil Kalkınma Devrimi'nde de en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
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