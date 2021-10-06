Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır"
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile ilgili hazırlanan videonun gösterilmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İyi Parti Genel Başkanı Akşener ile ilgili hazırlanan videonun gösterilmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)