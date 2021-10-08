Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üretim-lojistik) Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üretim-lojistik) Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üretim-lojistik) Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üretim-lojistik) Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız"

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amacımız bilişim teknolojisinde tüketen, takip eden değil, geliştiren, yön veren, üreten konumuna geçmektir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız bilişim teknolojisinde tüketen, takip eden değil, geliştiren, yön veren, üreten konumuna geçmektir."
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Haber: Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üretim-lojistik) Mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak ve yeni yatırımlarla bunu geliştirerek önümüzdeki... - Haberler
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