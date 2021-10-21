Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sulama projelerinde, özel sektörü de içine alan yeni finansman modelleri geliştirilecektir."
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sulama projelerinde, özel sektörü de içine alan yeni finansman modelleri geliştirilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sulama projelerinde, özel sektörü de içine alan yeni finansman modelleri geliştirilecektir."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havza, su projeleri ve bunların potansiyeline göre ürün deseni belirlenecek, 'suya göre tarım' yaklaşımı esas alınacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik olarak sulanabilir arazilerde modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır."
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