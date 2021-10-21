Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı'nın Afrika ile ilişkilerini de derdest... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı'nın Afrika ile ilişkilerini de derdest...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı'nın Afrika ile ilişkilerini de derdest ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı'nın Afrika ile ilişkilerini de derdest ediyor.' Afrikalı memnun."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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