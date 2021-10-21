Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı'nın Afrika ile ilişkilerini de derdest...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı'nın Afrika ile ilişkilerini de derdest ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Afrika şunu çok iyi görüyor, diyorlar ki 'Sizin buraya gelişleriniz artık Batı'nın Afrika ile ilişkilerini de derdest ediyor.' Afrikalı memnun."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri