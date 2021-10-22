Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tortumlu'nun ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyelerini iletti.
AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri