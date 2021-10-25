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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Özbekistan'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Şevket Mirziyoyev'i tebrik ederek, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da

güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

(Hülya Keklik/İHA)

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