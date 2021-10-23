Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu

Son dakika yerel haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'de gerçekleştireceği toplu açılış törenin için vatandaşlar alana alınmaya başlandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir'de gerçekleştireceği toplu açılış törenin için vatandaşlar alana alınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplu açılış töreninde vatandaşlara seslenecek. Törenin yapılacağı alana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa bir süre sonra gelmesi beklenirken, vatandaşlar ise alana polis tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri arasında yapılan üst aramalarının ardından alındı. Alana gelen vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile gelmeleri dikkatlerden kaçmadı. Coşkulu kalabalık alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için binler alanı doldurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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