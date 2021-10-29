Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan...
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AKM) Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Kültür Merkezi) Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle...
Haberi Kaydet