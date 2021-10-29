Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan... - Haberler
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AKM) Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AKM) Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Atatürk Kültür Merkezi) Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Kültür Merkezi) Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle...
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