Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AKM) Projesinden inşasına kadar her aşamasını yakından takip ettiğim bu muhteşem eserin ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Kültür Merkezi) Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her zaman ve her konuda olduğu gibi, Atatürk Kültür Merkezi tartışmalarında da sözümüzü eserlerimizle ve hizmetlerimizle...