Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız." - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız."

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Togo'nun başkenti Lome'de Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile birlikte iş birliği anlaşmaları imza törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Togo'nun başkenti Lome'de Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile birlikte iş birliği anlaşmaları imza törenine katıldı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı halihazırdaki...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren Afrika kıtasıyla hiçbir ayrım yapmadan işbirliğimizi güçlendirmenin...
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