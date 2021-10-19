Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Togo'nun başkenti Lome'de Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile birlikte iş birliği anlaşmaları imza törenine katıldı. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.