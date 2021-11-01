Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/ Ypg varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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