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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, Hadımköy'deki Baykar Savunma üretim tesisine geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayraktar ailesine taziye ziyareti
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