Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de bir kafeye vatandaşın kahve içme daveti üzerine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de bir kafeye vatandaşın kahve içme daveti üzerine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçtiği sırada, kendisini kahve içmeye davet eden vatandaşın daveti üzerine makam aracını yolda durdurarak Çengelköy'de bir kafeye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe çalışanları ve kafedeki müşteriler ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de kafede vatandaşlarla sohbet etti
İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - Son Dakika Haberleri
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