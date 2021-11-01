Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha yoğun devam ettirme kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha yoğun devam ettirme kararı aldık."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, 'Afganistan'dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı...

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