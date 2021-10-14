Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov' kabul etti. Büyükelçi Mammadov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Mammadov'un eşi, çocukları ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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