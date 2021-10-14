Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov' kabul etti. Büyükelçi Mammadov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Mammadov'un eşi, çocukları ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.