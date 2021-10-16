Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.' - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor."

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor."

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.' - Haberler
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