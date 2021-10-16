Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor."
AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor."
AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri