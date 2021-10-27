Son dakika... Çin Dışişleri Bakanı Vang, Avrupa ile bağlantı kurmak istediklerini bildirdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da resmi temaslarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa ile bağlantı kurmayı istediklerini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Vang, Çinli Cosco Group Limited firmasının Pire Limanı'na yaptığı yatırımın Avrupa ile kurulan bağ için sembolik bir adım olduğunu savundu.

Vang, Çin ile Avrupa arasında büyük iş birliği olanaklarının bulunduğunu ve Çin'in Avrupa ile kültürel diyaloğu geliştirmeye arzulu olduğunu belirtti.

"Çin ve Avrupa arasındaki kültürel alışveriş 2 bin yıldan fazla bir geçmişe sahiptir ve tarihimizin ağırlığı en büyük zenginliğimizdir" diyen Vang, doğu ve batı medeniyetlerinin temsilcileri olarak diyalog, anlayış ve karşılıklı güveni güçlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise Çinli mevkidaşını Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti ve Türkiye'nin bu bölgede istikrarı bozan bir role sahip olduğunu ileri sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dönemde Çin ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Dendias, Pire Limanı'na yönelik yeni yatırımları da beklediklerini kaydetti. ???????

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