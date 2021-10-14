Son dakika: Cezayir'in Fas sınırında mayın patladı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı - Haberler
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Son dakika: Cezayir'in Fas sınırında mayın patladı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı

AA / Abderrazak Boulkemh - Haberler | Güncel
Son dakika: Cezayir'in Fas sınırında mayın patladı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı

Son dakika gündem haberi: Cezayir'in Fas sınırında mayının infilak etmesi sonucu bir askerin öldüğü, ikisinin yaralandığı bildirildi.

Cezayir'in Fas sınırında mayının infilak etmesi sonucu bir askerin öldüğü, ikisinin yaralandığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir sınır muhafız devriyesinin ülkenin batı sınırı (Fas sınırı) yakınındaki bölgede keşif yaptığı sırada bir mayının patladığı belirtildi.

"Korkak bir saldırı" olduğu belirtilen olayda bir askerin öldüğü, ikisinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun da olayla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "korkakça bir terör saldırısına maruz kaldığını" belirttiği asker için başsağlığı dileklerinde bulundu.

Her iki açıklamada da olayın arkasındaki isimlere ilişkin bilgi verilmedi.

Cezayirli yetkililer, genellikle Fas sınırında uyuşturucu kaçakçılığı yapan gruplardan şikayet ediyor.

Öte yandan, Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu.

AA / Abderrazak Boulkemh - Son Dakika Haberleri
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