Son dakika! Cezayir, Fas'a doğal gaz tedarikine devam etme konusunda 'son kararını' vermedi - Haberler
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Son dakika! Cezayir, Fas'a doğal gaz tedarikine devam etme konusunda "son kararını" vermedi

AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel
Son dakika! Cezayir, Fas'a doğal gaz tedarikine devam etme konusunda

Son dakika haber: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin yakın zamanda diplomatik ilişkilerini kestiği Fas'a uzanan doğal gaz boru hattına ilişkin anlaşmanın 31 Ekim'de sona ereceğini ve Rabat'a gaz tedarikinin devam edip etmeyeceğine ilişkin "son kararı" vermediklerini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin yakın zamanda diplomatik ilişkilerini kestiği Fas'a uzanan doğal gaz boru hattına ilişkin anlaşmanın 31 Ekim'de sona ereceğini ve Rabat'a gaz tedarikinin devam edip etmeyeceğine ilişkin "son kararı" vermediklerini söyledi.

Tebbun, dün yerel medyaya verdiği röportajda, Cezayir ile Fas arasındaki doğal gaz boru hattının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cezayir'den Fas'a uzanan doğal gaz boru hattı anlaşmasının 31 Ekim'de sona ereceğini hatırlatan Tebbun, ülkesinin Fas'a doğal gaz tedariki konusunda "son kararın" henüz verilmediğini belirterek, o güne kadar durumun netleşeceğini ifade etti.

Cezayir, Avrupa'ya ihraç ettiği doğal gazı, Fas topraklarından geçen 1996'da hizmete giren Mağrib boru hattı ve Cezayir'den direkt İspanya'ya uzanan 2011'de faaliyete başlayan Medgaz boru hattı üzerinden gönderiyordu. Ancak, Cezayirli ve İspanyol yetkililerden son dönemde gelen açıklamalar, Avrupa'ya doğal gaz ihracatı için Mağrib boru hattının devre dışı bırakılacağını gösterdi.

Tebbun, Avrupa'ya doğal gaz ihracatı için Fas'tan geçen boru hattının kullanılmayacağını vurgulayarak, "Bu karar kesin çünkü Cezayir'i İspanya'ya doğrudan bağlayan bir doğal gaz boru hattı (Medgaz) var." dedi.

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Sonatrach, eylül başında yaptığı yazılı açıklamada, Cezayir'den İspanya'ya uzanan boru hattının kapasitesini kasım ayından itibaren yılda 8 milyar metreküpten 10 milyar metreküpe çıkaracağını açıklamıştı.

Cezayir-Fas üzerinden Avrupa'ya uzanan Mağrib doğal gaz boru hattı anlaşmasının 31 Ekim'de sona ereceği belirtiliyor. Fas, Cezayir gazını Avrupa'ya taşımak için kullanılan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrib doğal gaz boru hattı üzerinden hem geçiş ücreti alıyor hem de gaz tedariki sağlıyor.

AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri
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