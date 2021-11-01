Son dakika: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı
Son dakika haber: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 1 Kasım 1954'te Fransa sömürgesine karşı başlayan Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 67. yıl dönümü dolayısıyla başkent Cezayir'deki Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 1 Kasım 1954'te Fransa sömürgesine karşı başlayan Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 67. yıl dönümü dolayısıyla başkent Cezayir'deki Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.