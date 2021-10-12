Son dakika... Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Tunus'u ziyaret edecek

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un yakın bir tarihte Tunus'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Görüşmede, iki kardeş ülkenin ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınması temennisinde bulunulduğu ve yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tebbun'un Tunus'a yapacağı resmi ziyarete değinildiği belirtildi.

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, yeni kurulan hükümetin tebrik edildiği duyuruldu.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı sarayında dün yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.