Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'daKurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti - Haberler
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Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'daKurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'da Kurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'da

Kurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

BAKÜ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Kurum, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliğini ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Kurum, Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Türk Şehitliği anıt defterini imzaladıktan sonra konuşma yapana Kurum, "Aziz Şehitlerimiz. Kardeş Azerbaycan için cephede tek yürek savaşırken makamların en yücesi şehitlik mertebesine eriştiniz. 'Bizlerin iki devlet tek millet' olduğumuzun göstergesi olan şehitliğimizde, sizlerin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bakü'nün kurtuluşunun 103'üncü sene-i devriyesinde, Kafkas İslam Ordusu'nun neferlerini, sizleri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Can Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için Anadolu'nun dört bir yanından gelerek gösterdiğiniz destansı kahramanlığınızı dünden bugüne olduğu gibi bugünden de yarına, evlatlarımıza gururla aktaracağız. Emin olunuz ki bir asır önce sizin gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlığı bugün de Karabağ Savaşı'nda kahraman Türk evlatları yine göstermiştir. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin en büyük nişanesi bu şehitlikte, huzurlarınızda; göstermiş olduğunuz cesareti, kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Türk milleti Azerbaycan'ın bağımsızlığı için verdiğiniz mücadeleyi asla unutmayacak. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Dost, kardeş Azerbaycan'la Çevre ve Şehircilik, İklim ile alakalı konularda müzakere yapmak için bir araya geldik. 2018 yılında sayın cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Azerbaycan devleti ile bakanlığımızın ilgili bakanlıklarla bir mutabakatı olmuştu ve bu mutabakat çerçevesinde çevre, şehircilik, altyapı, mekansal planlama, atık su artıma tesisi, yine Toplu Konut Daire Başkanlığı'mızın yaptığımız işbirliği mutabakatımız vardı. Yeni işbirliklerimizin imzasını sayın bakanlarımız ile birlikte atıyor olacağız. Dost ve kardeş Azerbaycan için bakanlığımız yapılabilecek tüm iş ve işlemlerde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır. Tek millet, iki devlet şuuru ve anlayışıyla bugüne kadar çalıştık. Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah aynı anlayışla çalışmalarımızı yapmaya gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum daha sonra Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüşmek üzere şehitlikten ayrıldı.

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'daKurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'daKurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'daKurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'daKurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Azerbaycan'daKurum, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti - Haberler
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