Son dakika... Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız...
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.
Çekirge operasyonu şüphelilerinin sahte PCR testinden gayrimenkul satışında usulsüzlük ve sınavlarda dublör kullanmaya kadar birçok yöntemle haksız kazanç sağladığı belirlendi.
AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri