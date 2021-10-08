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Son Dakika | Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı Jandarma gence çarparak ölümüne neden olan aracı 11 saatlik kamera görüntüsü ve 7 bin 850 fotoğrafı inceleyerek tespit etti 28 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan silahlı çatışma olayında 4 kişi...

Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Jandarma gence çarparak ölümüne neden olan aracı 11 saatlik kamera görüntüsü ve 7 bin 850 fotoğrafı inceleyerek tespit etti

28 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan Silahlı Çatışma olayında 4 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçmaya çalışan 28 yaşındaki gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü yakalandı. Güvenlik güçlerinin olayı aydınlatmak için 11 saatlik kamera görüntüsü ve 7 bin 850 fotoğrafı incelediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 2 Ekim'de Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü Garipçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup köy girişindeki bir kokoreççi dükkanı önünde karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, grup üyeleri birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtılar. Tüfeklerden çıkan saçmaların hedefi olmamak için olay yerinden kaçan ve Afyonkarahisar-Uşak karayoluna çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Tolga Ayhan'a, olay yerinden geçen ve plakası ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tolga Ayhan metrelerce yükseğe çıkıp yola düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri açılan ateş sonucu yaralanan Tayfun S.,(25), Gökhan İ., ve olay yerinden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Tolga Ayhan'ı ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıları ziyaret etmek için hastaneye giden Muhammet A., ise karşı gurubun saldırısı sonucu darp edilerek yaralandı.

Güvenlik güçleri olayın peşini bırakmadı

Olay sorası gencin kaçtığı sırada çarpma sonucu ölümüne neden olan otomobilin sürücüsünün peşine düşen jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede önce aracın plastik ve cam parçalar üzerindeki seri numaralarını belirledi. Ardından seri numarası üzerinden yedek parçacılara ulaşan ekipler, parçaların ait olduğu aracın markasını ve rengini tespit etti. Sonrasında olay saatinde bölgeden geçen aynı marka araçların Plaka Tanıma Sistemi'ndeki görüntüleri inceleyen ekipler 11 saatlik kamera görüntüsü ve 7 bin 850 fotoğraftan yola çıkarak aracın plakasını belirledi.

Gencin ölümüne neden olan sürücüsü korktuğu için kaçtığını söyledi

26 plaka sayılı otomobilin Sinanpaşa ilçesinde ikamet eden H.O. isimli şahsı ait olduğunun anlaşılması üzerine şahıs ikametine yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. 28 yaşındaki Tolga Ayhan'a çarparak ölümüne neden olan otomobili ise hasarlı ve branda ile üstü örtülü bir şekilde buldu. Aracın sahibi H.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan H.O.'nun ifadesinde ise kazayı kendisinin yaptığını ve korktuğu için olayı gizlediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili H.O.'nun yanı sıra gözaltına alınan İsmail A., Hüseyin Ş., Hüseyin U., Hakkı Ç., Muhammet A., Gökhan İ., İsmail T., Ömer D.Ş., ve Tugay Ö., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Bayram A., Tayfun S., ve İsmail T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonda baskın yapılan adreslerde ise 4 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Son Dakika | Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Son Dakika | Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Son Dakika | Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Son Dakika | Çatışmadan kaçan gence aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri
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