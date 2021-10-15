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Son dakika... Casusluk operasyonunda yakalanan 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Casusluk operasyonunda yakalanan 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Son dakika gelişmesine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyet ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen casusluk operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli için ek gözaltı süresi veridi.

İSTANBUL (İHA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyet ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen casusluk operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli için ek gözaltı süresi veridi. MİT ve emniyet ekiplerince ortak oluşturulan özel ekip tarafın sorgulanan zanlıların, önümüzdeki hafta başında hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla çökertilen "siyasal ve askeri casusluk" hücresine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 8 Ekim'de İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüphelinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı belirtildi.

MİT ve Emniyetin takibe aldığı tamamı yabancı uyruklu 6 kişiden oluşan casusluk şebekesi, "Siyasal ve askeri casusluk" faaliyetleri nedeniyle MİT ve Emniyetin 8 Ekim'de İstanbul ve Antalya'da düzenlediği ortak operasyonuyla suçüstü yakalanmış, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınmıştı.

Dijital materyaller incelemeye alındı

Sekiz Ekim'den bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan tamamı yabancı uyruklu 6 şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı belirtilirken, üzerilerinde ve saklandıkları adreslerde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinin ise devam ettiği öğrenildi. İncelenen dijital belgelerin çözümünden sonra 'casuslukla' suçlanan kişilerin motivasyonlarının neler olduğu ve kendi aralarındaki bir eylemin kimi hedeflediği ortaya çıkacak.

Türkiye'deki faaliyetlerinin arka planı inceleniyor

Casusluk faaliyetleriyle ilgili motiflerin şekillendiği arka plan büyük oranda deşifre edilen şüphelilerin, ülke aleyhine gerçekleştirmeyi planladıkları herhangi bir bulguya rastlanmadı. Zanlıların ifade işlemlerinin MİT ve Terör Polisi tarafından kurulan özel sorgu ekibi tarafından çok yönlü olarak Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor. - İSTANBUL

Son dakika... Casusluk operasyonunda yakalanan 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Son dakika... Casusluk operasyonunda yakalanan 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Son dakika... Casusluk operasyonunda yakalanan 6 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

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