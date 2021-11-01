Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu üzeri Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Emre B. yönetimindeki 55 LY 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpma sonucu araç sürücüsü Emre B. otomobilden fırlayarak karşı şeritte Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen Rafet K. yönetimindeki 55 GM 005 plakalı hafif ticari araca çarptı. Aynı otomobil içerisinde bulunan Furkan B.'de kazada yaralandı. Kazada yaralanan Emre B. ve Furkan B., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı otomobil sürücüsü Emre B., Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

 Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor

Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor

 Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi

Beton mikserinin metrelerce sürüklediği araçta bulunan kadın sinir krizi geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title