Son dakika: Çarşamba'da kaza: 2 yaralı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu üzeri Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Emre B. yönetimindeki 55 LY 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpma sonucu araç sürücüsü Emre B. otomobilden fırlayarak karşı şeritte Ordu istikametine seyir halinde ilerleyen Rafet K. yönetimindeki 55 GM 005 plakalı hafif ticari araca çarptı. Aynı otomobil içerisinde bulunan Furkan B.'de kazada yaralandı. Kazada yaralanan Emre B. ve Furkan B., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından ağır yaralı otomobil sürücüsü Emre B., Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN