Son dakika: Çarptıkları motosikletin sahibi tarafından tehdit edildikleri iddiasıyla polise şikayette bulundular

ANKARA'da Başak Gül Yoncalık ile iki kardeşi, otomobille dolaştıkları esnada çarptıkları park halindeki motosiklet sürücüsü B.D. ile arkadaşı Ç.K.'nın kendilerini tehdit edip, araca zarar verdikleri gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

Olay, 2 hafta önce Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Yoncalık, beraberinde kardeşleri Başak Gül ve Eray ile birlikte otomobil ile gezintiye çıktı. İddiaya göre Yoncalık kardeşlerin içinde bulunduğu otomobil ara sokakta park halinde bulunan B.D.'ye ait motosiklete çarptı. Kazanın ardından araçtan inen kardeşler motosikletin üzerine, zararı karşılamak istediklerini dair cep telefonu numarasının da yer aldığı not bıraktı. Yoncalık kardeşler, kendilerine ulaşan B.D. ile görüşerek motosiklette oluşan hasar nedeniyle bir miktar para verdi.

Sosyal medya üzerinden de tehdit edildiklerini söyleyen Yoncalık, "Telefondaki konuşmasının ses kaydını birebir aldım, mesajlarını aldım. Tehditkar mesajların hepsini kaydettim. Biz yarım saat öncesinde de karakoldan ayrıldık. Şikayette bulunduk, tehditkar mesajlarını gösterdik, ses kaydını verdik. Bu işin peşini bırakmayı düşünmüyoruz" dedi.