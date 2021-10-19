Son Dakika | Çankırı'da operasyonda kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi - Haberler
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Son Dakika | Çankırı'da operasyonda kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi

AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Son Dakika | Çankırı'da operasyonda kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 9 sikke ve kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 9 sikke ve kırık halde geyik figürlü heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen bir evde, tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler evde ve bir araçta yaptığı aramada, 9 adet farklı boyutlarda sikke, 15 parçası bulunan kırık vaziyette geyik figürlü heykel ele geçirdi.

Ş.K. isimli şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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