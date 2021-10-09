Son Dakika | ÇAMLIYAYLA'DA ÇIKAN YANGIN YENİ YAPILAN EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangın, yeni yapılan ahşap evi küle çevirdi.

İlçeye bağlı Sebil Mahallesi Uzunçardak mevkiinde bulunan ve yeni yapılan Reyhan Aygün'e ait evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt tarafında odunluk ve kümesin bulunduğu evde çıkan yangına ihbar üzerine Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken, ahşap ev tamamen yandı. Bazı kümes hayvanlarının telef olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.