Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Güncel
Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

Son dakika gündem haberine göre RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında Dursun Badoğlu (69) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında Dursun Badoğlu (69) dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bugün akşam saatlerinde ilçenin Topluca köyü Düz Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı ile köye Çamlıhemşin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı evde oturanlardan Kazım Aydınoğlu (77) dışarı çıkmayı başarırken, uyuduğu belirtilen üvey kardeşi Dursun Badoğlu çıkamadı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında Badoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan zehirlendiği belirlenen Badoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


- Rize
Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

Son dakika: Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

 İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev alev yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title