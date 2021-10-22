Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'in 46. yaşını kutladı - Haberler
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Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'in 46. yaşını kutladı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'in 46. yaşını kutladı

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurulduğu günden bu yana emeğin ve emekçinin yanında olan HAK-İŞ Konfederasyonunun 46. yılını kutluyor, Genel Başkan Mahmut Arslan ve HAK-İŞ ailesinde yer alan tüm işçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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