Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'in 46. yaşını kutladı
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurulduğu günden bu yana emeğin ve emekçinin yanında olan HAK-İŞ Konfederasyonunun 46. yılını kutluyor, Genel Başkan Mahmut Arslan ve HAK-İŞ ailesinde yer alan tüm işçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri