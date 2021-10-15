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Son dakika! BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİRİMİNDE KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, uzun süre içerideki dumanı tahliye etmek için uğraş verdi.

Yangın saat 08.00 sıralarında, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nde çıktı. Mesaiye gelen personel içeriden duman geldiğini görünce, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, çalışmalara personel de destek verdi. İçerideki duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangının mutfak kısmında başladığı ve kısa süre içinde büyüdüğü ortaya çıktı.

Son dakika! BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİRİMİNDE KORKUTAN YANGIN

Son dakika! BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİRİMİNDE KORKUTAN YANGIN

Son dakika! BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİRİMİNDE KORKUTAN YANGIN

Son dakika! BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİRİMİNDE KORKUTAN YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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