Son Dakika | Büyükçekmece'de bir sitede çıkan yangın söndürüldü

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir sitede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kumburgaz Merkez Mahallesi Pınaraltı Sokak'ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, sitedeki bazı bloklara da sıçrarken, binalar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.