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Son dakika haber | Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, B.T.B. (16) idaresindeki elektrikli motosiklet ile Yusuf K. (36) idaresindeki 16 ADY 006 plakalı otomobil, Hamzabey Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil, yol kenarındaki çukura devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Yusuf K. ile otomobilde bulunan Melek Bahar K. (36), Ali Hamza K. (12) ve İremnur K'yi (5) sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralanan B.T.B. ile otomobildeki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber | Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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