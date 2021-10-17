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Son dakika haberleri... Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bursa- Ankara kara yolunda Alper Ç. idaresindeki 06 DB 2296 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Nizam Y. idaresindeki 16 LS 406 plakalı otomobile ve ardından da Fatih S. idaresindeki 16 AOY 006 plakalı otomobil ile Şeyma S. idaresindeki 16 F 0408 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri... Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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