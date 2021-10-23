Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

BURSA'da bariyere çarpan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

İSTANBUL (DHA) - BURSA'da bariyere çarpan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan C.Ö. (20) adlı kadın yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-İstanbul- İzmir otoyolu, Doğanköy mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 16 J 2173 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Yola savrulan otomobile arkadan gelen B.A. yönetimindeki 06 FD 6595 plakalı otomobil çarptı. 16 J 2173 plakalı otomobilden fırlayan C.Ö. refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şeritli yolun 2 şeridini önlem amacıyla trafiğe kapattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde C.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler B.A. ve M.K. ise ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

C.Ö.'nün cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden normale döndü.


Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Son Dakika Haberleri
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