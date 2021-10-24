Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Haberler
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Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Son dakika haber: Bursa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında 5 bin 943 şahıs ile 3 bin 369 araç sorgulandı.

BURSA (İHA) - Bursa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulamasında 5 bin 943 şahıs ile 3 bin 369 araç sorgulandı. Uygulamada aranan 12 şahıs da yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şehir genelinde asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Üç aşamalı olarak 480 personel ile 116 noktada icra edilen uygulamada 5 bin 943 şahıs ve 3 bin 367 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, 1 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 3 şahsa korona virüs tedbirlerini ihlalden 9 bin 769 TL, Kabahatler Kanunu kapsamında 17 şahsa 2 bin 652 TL, 57 araç sürücüsüne 61 bin 249 TL idari para cezası uygulanırken, 23 araç trafikten men edildi. 1 hacizli-yakalamalı, 1 çalıntı kaydı olan araç yakalanırken, 1 tabanca ele geçirildi. - BURSA

Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Son dakika: Bursa'da jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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