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Son Dakika | Bursa'da Jandarma'dan servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Bursa'da Jandarma'dan servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

Son dakika haberleri... Bursa'da jandarma ekipleri okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler yaptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da jandarma ekipleri okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde 419 araç kontrol edildi. 6 servise toplam 12 bin 417 lira cezai işlem uygulandı. 3 servis aracına trafikten men işlemi yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, okul servisleri ve okul çevrelerinde denetimler yaptı. Yapılan denetimler neticesinde 5647 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT)' si kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı. Servis araçları ve taksilere yapılan denetimler sırasında 419 taksi ve okul aracı kontrol edildi. 39 taksi ve servis aracına toplam 12 bin 417 lira cezai işlem uygulandı. 3 servis aracı ise trafikten men edildi. - BURSA

Son Dakika | Bursa'da Jandarma'dan servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

Son Dakika | Bursa'da Jandarma'dan servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

Son Dakika | Bursa'da Jandarma'dan servis araçlarında ve okul çevrelerinde denetim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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