Son dakika! Bursa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bursa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika! Bursa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen kişi, İnegöl Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrika önünde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı.

Bisiklet sahibinin, bisikletinin çalındığını bir süre sonra fark ederek durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, çevredeki fabrikalara ait güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık zanlısının eşkalini tespit etti.

Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan bisikletin çalınma anı, bölgedeki fabrikaların güvenlik kameralarına yansıdı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2)

Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title