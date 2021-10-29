Son dakika: Burdur'daki kazada ölen 2 ABD'linin cenazesi henüz alınmadı

ANTALYA (DHA) - BURDUR'un Çavdır ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ABD vatandaşı Michael Caesare'nin ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Antalya'da morgda tutulan 2 ABD'linin cenazelerinin ise henüz alınmadığı kaydedildi.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Bölmepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritli olan yolda Mehmet Ali Çağdaş (20) yönetimindeki 20 AKA 76 plakalı kamyonet ile ABD'li Steven Michael Caesare (50) yönetimindeki 34 EGF 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki Vanessa Lydia Caesare (47) ve Alexandria Victoria Caesare (26) öldü. Yaralanan sürücüler Mehmet Ali Çağdaş ve Steven Michael Caesare Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Steven Michael Caesare, ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Vanessa Lydia Caesare ve Alexandria Victoria Caesare'nin cenazelerinin henüz alınmadığı, işlemlerin pazartesi gününe kadar sürebileceği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet