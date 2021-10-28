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Son dakika: Burdur'daki kazada 2 ABD vatandaşı öldü

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Son dakika: Burdur'daki kazada 2 ABD vatandaşı öldü

Gelen son dakika haberlerine göre BURDUR'un Çavdır ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 ABD vatandaşı öldü, biri ABD'li 2 kişi de yaralandı.

ANTALYA (DHA) - BURDUR'un Çavdır ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 ABD vatandaşı öldü, biri ABD'li 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli- Antalya karayolu Bölmepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle tek şeritli olan yolda Mehmet Ali Çağdaş (20) yönetimindeki 20 AKA 76 plakalı kamyonet ile ABD'li Steven Michael Caesar (50) yönetimindeki 34 EGF 952 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada otomobildeki Vanessa Lydia Caesare (47) ve Alexandria Victoria Caesare (26) öldü. Yaralanan sürücüler Mehmet Ali Çağdaş ve Steven Michael Caesare, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Steven Michael Caesare ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Casare'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri
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