Son dakika... Bucaspor 1928 yönetimi, İzmir Emniyet Müdürü Şahne'yi ziyaret etti - Haberler
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Son dakika... Bucaspor 1928 yönetimi, İzmir Emniyet Müdürü Şahne'yi ziyaret etti

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son dakika... Bucaspor 1928 yönetimi, İzmir Emniyet Müdürü Şahne'yi ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928'de yönetim, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret etti.

İZMİR (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Bucaspor 1928'de yönetim, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret etti.

Bucaspor 1928'den yapılan açıklamaya göre, Mehmet Şahne'ye yapılan ziyarette, Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş ile yöneticiler hazır bulundu.

Şahne'ye isminin yazılı olduğu 35 numaralı forma hediye eden yönetim, Bucaspor 1928'in iç saha maçlarına Şahne'yi davet etti.

Şahne de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takım hakkında bilgi aldı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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