Son Dakika | Brezilya'da bir mağaranın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Brezilya'da bir mağaranın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Son Dakika | Brezilya'da bir mağaranın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre BUENOS Brezilya'da sivil itfaiyecilerin eğitim yaptığı mağaranın çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

BUENOS Brezilya'da sivil itfaiyecilerin eğitim yaptığı mağaranın çökmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Sao Paulo eyaletinin Altinopolis kentinde 28 sivil itfaiyecinin eğitim aldığı mağaranın çökmesi nedeniyle göçük altında kalan 10 kişiden 9'u hayatını kaybetti.

Yaralı kurtarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan 6 kişi taburcu edildi.

Mağaradaki çökme pazar gününün ilk saatlerinde, 28 sivil itfaiyecinin eğitim amacıyla geceyi geçirmek için mağarada bulunduğu sırada meydana geldi.

Cumartesi öğleden sonra bölgede yoğunlaşan sağanak 20 araç ve 75 kişinin katıldığı kurtarma çalışmalarını yeni bir çökme riski nedeniyle yavaşlatmıştı.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (2)

 Erdoğan ve Biden, ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı

Erdoğan ve Biden, ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title