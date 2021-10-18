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Son dakika: Bolvadin polisinden huzur denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Bolvadin polisinden huzur denetimi

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından 'huzur denetimi' kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından 'huzur denetimi' kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle kurallara uymayan sürücülere adeta ceza yağdı.

Bolvadin İlçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin muhtelif noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Denetimler ilçe merkezi başta olmak üzere, Şehitler, Necmettin Erbakan ve İstasyon Caddeleri ile Kırkgöz Mahallesi'nde yapıldı. İlçede 4 gün boyunca aralıksız olarak devam eden denetimlerde, durdurulan araçlarda sürücülerin kimlik ve belge kontrolleri yapılıp aynı zamanda

alkol testine de tabi tutuldu. Kurallara uymayan veya evrakların eksik olan sürücülere ise ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında ceza yazıldı.

Öte yandan, denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği öğrenilirken, 4 günlük denetim raporunun ise önümüzdeki günlerde Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika: Bolvadin polisinden huzur denetimi

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