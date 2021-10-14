Son dakika: Bolu'da tırın dorsesi yangında hasar gördü - Haberler
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Son dakika: Bolu'da tırın dorsesi yangında hasar gördü

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika: Bolu'da tırın dorsesi yangında hasar gördü

Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Ankara istikametinde seyreden Faruk Ç. idaresindeki 51 ABR 708 plakalı plastik atık yüklü tırın dorsesinde, Nuhlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek park etti. Alevlere, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

Büyümeden söndürülen yangında, dorsede küçük çapta hasar oluştu.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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