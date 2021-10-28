Son dakika... Bolu'da 200 polisin katılımıyla denetim yapıldı - Haberler
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Son dakika... Bolu'da 200 polisin katılımıyla denetim yapıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika... Bolu'da 200 polisin katılımıyla denetim yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Bolu'da polis ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.

BOLU (AA) - Bolu'da polis ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.

Çocuk Şube Müdürlüğünce yaklaşık 200 polisin katılımıyla merkezdeki okul çevreleri, servis araçları, internet oyun salonları, iddia bayileri, kafe ve kahvehaneler denetlendi.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, sohbet ettiği öğrencilere uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Denetimler aralıklarla devam edecek.

Son dakika... Bolu'da 200 polisin katılımıyla denetim yapıldı

Son dakika... Bolu'da 200 polisin katılımıyla denetim yapıldı

Son dakika... Bolu'da 200 polisin katılımıyla denetim yapıldı

Son dakika... Bolu'da 200 polisin katılımıyla denetim yapıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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